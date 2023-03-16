Cargo Dragon пристыковался к МКС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 07:31 по времени Восточного побережья США (14:31 по московскому). Корабль доставил на станцию более 2,8 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в среду по московскому времени с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже седьмая миссия "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором (по сравнению с первой версией).

Новый грузовой корабль Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков". Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике вблизи побережья Флориды. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по март 2023 года компания SpaceX осуществила 27 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.