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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Число погибших при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене выросло до четырех человек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) из-под завалов обрушившегося подъезда дома извлечены тела еще трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Среди погибших один ребенок, сообщила глава региона Нурлан Ногаев.

Как сообщалось, в понедельник около 4 утра по местному времени (01:00 по Москве) в двухэтажном доме в Жанаозене произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из двух подъездов. В разборе завалов задействованы более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области развернут оперативный штаб, открыт телефон горячей линии.

Жанаозен Казахстан
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