Один человек погиб при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) в результате обрушения подъезда дома погиб один человек, сообщили агентству "Интерфакс" в городской больнице.

"У нас двое в реанимации. Трое в травматологии. Один погибший", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших есть дети, их отправили на амбулаторное лечение.

По данным пресс-службы областного акимата, пострадали 13 человек, госпитализированы пять человек, семь человек отпущены домой.

Как сообщалось, рано утром в понедельник в двухэтажном доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из двух подъездов.

На месте разбора завалов работают 50 спасателей и кинологический расчет.