Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Один человек погиб при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) в результате обрушения подъезда дома погиб один человек, сообщили агентству "Интерфакс" в городской больнице.

"У нас двое в реанимации. Трое в травматологии. Один погибший", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших есть дети, их отправили на амбулаторное лечение.

По данным пресс-службы областного акимата, пострадали 13 человек, госпитализированы пять человек, семь человек отпущены домой.

Как сообщалось, рано утром в понедельник в двухэтажном доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из двух подъездов.

На месте разбора завалов работают 50 спасателей и кинологический расчет.

Жанаозен Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 апреля

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд двухэтажного дома

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Путин встретился с министром обороны Китая

ООН сообщила о согласии сторон конфликта в Судане прекратить столкновения на три часа

В Финляндии началась коммерческая эксплуатация третьего энергоблока АЭС "Олкилуото"

В Судане продолжаются бои между армией и Силами быстрого реагирования

В Судане продолжаются бои между армией и Силами быстрого реагирования
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });