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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Во Франции локализовали первый крупный природный пожар в 2023 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Во французских Восточных Пиренеях пожарные остановили первый крупный природный пожар с начала года, который с утра воскресенья выжег 931 гектар поросли и перебросился на территорию Испании, сообщает BFMTV.

Остановить распространение огня утром в понедельник удалось благодаря стихнувшему ветру. Полностью пожар еще не потушен.

Пострадавший регион 17 апреля посетил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Он заявил, что сезон пожаров в стране начался уже в апреле, раньше обычного, из-за последствий глобального потепления.

Французские власти призывают домовладельцев проредить деревья и кусты вокруг жилищ, а также вести себя осторожно и не вызвать пожар случайно.

Засуха во Франции

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Хроника 28 мая 2022 года – 17 апреля 2023 годаЗасуха во Франции
Жеральд Дарманен МВД Испания Франция Восточные Пиренеи
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