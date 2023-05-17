Аналитики ООН предупредили об ускорении глобального потепления

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глобальные температуры в ближайшие пять лет достигнут рекордных показателей из-за накопления парниковых газов и эффекта Эль-Ниньо, говорится в бюллетене, распространенном Всемирной метеорологической организацией ООН.

Специалисты оценили в 66% вероятность того, что среднегодовая глобальная приземная температура в период с 2023 по 2027 годы будет в течение минимум одного года превышать доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

По их оценке, существует вероятность 98% того, что как минимум один год из следующих пяти лет будет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, специалисты прогнозируют, что и весь этот пятилетний период станет самым жарким в истории наблюдений.

Авторы отчета в пресс-релизе подчеркивают, что по их прогнозу, средние глобальные температуры и дальше будут продолжать расти, и все сильнее отдалять человечество от климата, к которому оно привыкло.