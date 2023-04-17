Молдавия отказала главе Татарстана во въезде в страну

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Молдавии объявили главу Татарстана Рустама Минниханова "нежелательным лицом" в стране и запретили въезд в республику.

"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну", - сказал Минниханов в опубликованной в телеграм-канале Mash видеозаписи, сделанной на борту самолета, который приземлился в воскресенье в кишиневском аэропорту.

Он заявил, что приехал на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023", который планируют провести в Гагаузской автономии. По его словам, он получил приглашение от депутата парламента Молдавии от Партии социалистов Александра Суходольского и от Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии.

"Нам не разрешили выйти из самолета, сообщив, что наше присутствие в Молдавии является нежелательным. До новых встреч в Татарстане, Татарстан всегда вас ждет, мы будем искренне рады приветствовать вас в нашей столице. Татарский народ и гагаузский народ - братья (...), и у нас большие планы взаимопомощи в дальнейшем развитии", - сказал Минниханов.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки сообщила журналистам, что приезд делегации Татарстана не был согласован с молдавскими властями, а администрация Гагаузской автономии не планирует проведение международного форума.

В настоящее время в Гагаузии идет избирательная кампания по выборам нового главы автономии. Выборы назначены на 30 апреля. В них участвуют восемь кандидатов. Каждый из них пытается заручиться поддержкой российских политиков, так как Гагаузия выступает за сближение с Россией.