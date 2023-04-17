Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Молдавия отказала главе Татарстана во въезде в страну

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Молдавии объявили главу Татарстана Рустама Минниханова "нежелательным лицом" в стране и запретили въезд в республику.

"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну", - сказал Минниханов в опубликованной в телеграм-канале Mash видеозаписи, сделанной на борту самолета, который приземлился в воскресенье в кишиневском аэропорту.

Он заявил, что приехал на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023", который планируют провести в Гагаузской автономии. По его словам, он получил приглашение от депутата парламента Молдавии от Партии социалистов Александра Суходольского и от Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии.

"Нам не разрешили выйти из самолета, сообщив, что наше присутствие в Молдавии является нежелательным. До новых встреч в Татарстане, Татарстан всегда вас ждет, мы будем искренне рады приветствовать вас в нашей столице. Татарский народ и гагаузский народ - братья (...), и у нас большие планы взаимопомощи в дальнейшем развитии", - сказал Минниханов.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки сообщила журналистам, что приезд делегации Татарстана не был согласован с молдавскими властями, а администрация Гагаузской автономии не планирует проведение международного форума.

В настоящее время в Гагаузии идет избирательная кампания по выборам нового главы автономии. Выборы назначены на 30 апреля. В них участвуют восемь кандидатов. Каждый из них пытается заручиться поддержкой российских политиков, так как Гагаузия выступает за сближение с Россией.

Молдавия Татарстан Рустам Минниханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 апреля

Один человек погиб при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд двухэтажного дома

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Путин встретился с министром обороны Китая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });