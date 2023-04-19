Правительство Молдавии одобрило законопроект о выходе из ТРК "Мир"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии одобрило законопроект о прекращении участия Молдавии в межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) "Мир".

Документ предусматривает денонсацию соглашения о создании МТРК, подписанного в 1992 году, а также соглашения от 1993 года о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности МТРК "Мир", ряда других документов.

Премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что не видит смысла "продолжать вкладывать деньги в пропаганду", так как, телерадиокомпания "Мир" не давала корректную информацию о событиях на Украине.

На пресс-конференции после заседания правительства, пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ заявил, что "канал не будет вещать на территории республики".

"Как сказал и премьер-министр Дорин Речан, Молдавия не будет больше финансировать дезинформацию и пропаганду. Кроме всего прочего, это еще и экономия бюджетных средств. За все время, до 2022 года, Молдавия выделила на финансирование МТРК "Мир" 40,3 млн леев (около 2,5 млн евро). Это существенная сумма", - отметил он. С прошлого года, после начала военных действий на Украине, Молдавия отказалась от финансирования этого проекта, напомнил Водэ.

Он также сообщил, что законопроект будет направлен на утверждение в парламент.

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах назвала это решение "большой ошибкой", ведь "Молдавия таким образом теряет многомиллионную аудиторию, и возможности для продвижения национальных проектов, в том числе в области туризма".

Вопрос об отказе участия Молдавии в деятельности телекомпании "Мир" обсуждался с февраля 2022 года, когда совет по телевидению и радио запретил трансляцию ряда российских телеканалов, в том числе "Мира". С апреля 2022 года правительство Молдавии перестало вносить долю в финансировании телеканала СНГ - около 200 тысяч долларов. В бюджете на 2023 год не были предусмотрены средства на финансирование "Мир", а вещание телеканала в Молдавии остается под запретом. До проблем с финансированием в молдавском представительстве "Мира" работали 16 человек, сейчас - 11.

20 марта комиссия парламента Молдавии по внешней политике и европейской интеграции по предложению правительства одобрила денонсацию соглашения о международно-правовых гарантиях беспрепятственной и независимой деятельности телерадиокомпании "Мир".

4 марта правительство окончательно отказалось от финансирования проекта, не вписав затраты на МТРК "Мир" в перечень расходов на оплату взносов Молдавии в международных организациях в 2023 году.

Работу межгосударственной телекомпании "Мир" регулирует Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", подписанное странами-участницами СНГ в Ашхабаде в 1993 году.