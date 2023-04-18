Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Тайвань закупит до 400 ракет наземного базирования Harpoon для отражения возможных атак Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon наземного базирования, предназначенных для отражения потенциального китайского вторжения, завершив сделку, одобренную Конгрессом в 2020 году", - отмечает агентство.

Bloomberg напоминает, что 7 апреля Пентагон объявил о контракте с компанией Boeing на $1,7 млрд, но не упомянул Тайвань в качестве покупателя.

По словам источников агентства, контракт предназначен для Тайваня. Президент Американо-Тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс заявил, что контракт, заключенный от имени Тайваня командованием военно-воздушных систем США с компанией Boeing, является первым для мобильной наземной версии.

Bloomberg отмечает, что ранее Тайвань закупал корабельные версии Harpoon, которые производятся компанией Boeing.

Сделка была заключена на фоне высокой напряженности в отношениях между США и Китаем, особенно из-за Тайваня.

Китай провел военные учения вокруг Тайваня после того, как в этом месяце глава администрации острова Цай Инвэнь, несмотря на неоднократные предостережения властей КНР, встретилась в Калифорнии со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайваня.