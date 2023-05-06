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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

США подготовят партию вооружений на $500 млн для поставки Тайваню по ускоренной схеме

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готовит для Тайваня пакет вооружений на $500 млн, используя апробированную на поставках Украине ускоренную схему, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ускоренная схема поставок предусматривает отправки оружия и оборудования из существующих запасов в соответствии с так называемыми президентскими полномочиями по сокращению этих запасов, поясняет агентство.

Это позволит США обойти длительный процесс заключения контрактов и производства оружия. Bloomberg отмечает, что законодатели обратили внимание, что традиционная схема уже привела к отставанию в поставках вооружений Тайваню на сумму $19 млрд, которые были одобрены Конгрессом США, но еще не отправлены.

Для активизации поставок американский парламент включил в военный бюджет на 2023 год поставки Тайваню оружия на $1 млрд по схеме с сокращением.

Министр обороны США Ллойд Остин в мартовском выступлении перед сенатским комитетом по вооруженным силам заявил: "Моя команда усердно работает, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые возможности для этого конкретного сокращения". Он, однако, добавил, что Пентагону "понадобятся ассигнования" для замены этих вооружений, напомнило агентство.

В то же время, говорится в сообщении, Вашингтон заинтересован в возобновлении контактов с Китаем по военной линии, которые были прерваны, когда США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил несколько попыток Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону.

Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

В настоящее время Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы организовать встречу Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу, используя для этого совместное участие двух министров в "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре в начале июня, пишет Bloomberg.

Однако новые поставки вооружений Тайваню "вероятно, вызовут гнев Китая и сведут на нет усилия президента Байдена по восстановлению стабильности в контактах с Пекином", считает агентство.

США Тайвань
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