11 человек погибли в результате пожара на заводе на востоке Китая

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - По крайней мере 11 человек погибли в городе Цзиньхуа в провинции Чжецзян на востоке Китая в результате пожара в здании завода, передает Синьхуа.

По состоянию на 04:00 утра вторника (23:00 понедельника по Москве) в ходе поисково-спасательных работ подтверждена гибель 11 человек, отмечает агентство.

По данным местных властей, пожар начался в 14:04 в понедельник (09:04 по Москве), люди оказались в огненной ловушке на третьем этаже здания в промышленной зоне округа Уи.

Причины пожара выясняются.