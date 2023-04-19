В Пекине при пожаре в больнице погибли 29 человек

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Пекине произошел пожар в частной больнице Чанфэн, погибли не менее 29 человек, в том числе 26 пациентов, медсестра, ассистент и родственник одного из больных, сообщает АР со ссылкой на представителя администрации городского района, где произошла трагедия.

Пострадали еще 39 человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Из горевшего здания были эвакуированы 142 человека. Некоторых снимали с коробок кондиционеров под окнами, другие спускались вниз по связанным простыням.

Пожар, начавшийся во вторник вечером, потушили.

В связи со случившимся задержаны 12 человек, в том числе главврач, передает "Синьхуа". Вероятной причиной возгорания названы сварочные работы в стационаре, из-за которых могли разлетаться искры. Среди задержанных - бригадир ремонтников.