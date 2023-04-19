Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

В Пекине при пожаре в больнице погибли 29 человек

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Пекине произошел пожар в частной больнице Чанфэн, погибли не менее 29 человек, в том числе 26 пациентов, медсестра, ассистент и родственник одного из больных, сообщает АР со ссылкой на представителя администрации городского района, где произошла трагедия.

Пострадали еще 39 человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Из горевшего здания были эвакуированы 142 человека. Некоторых снимали с коробок кондиционеров под окнами, другие спускались вниз по связанным простыням.

Пожар, начавшийся во вторник вечером, потушили.

В связи со случившимся задержаны 12 человек, в том числе главврач, передает "Синьхуа". Вероятной причиной возгорания названы сварочные работы в стационаре, из-за которых могли разлетаться искры. Среди задержанных - бригадир ремонтников.

Пекин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украина отзывает для консультаций посла в Белоруссии

Военная операция на Украине

В результате обстрела Новой Каховки есть погибший и раненые

Brent подешевела до $84,6 за баррель

Brent подешевела до $84,6 за баррель

Захарова возложила на Киев ответственность за прекращение проверок в рамках зерновой сделки

Что случилось этой ночью: среда, 19 апреля

Около 85% афганцев живут за чертой бедности, сообщили в ООН

Около 85% афганцев живут за чертой бедности, сообщили в ООН

Ким Чен Ын поручил запустить военный разведывательный спутник в апреле

Связанное с утечкой секретных документов подразделение ВВС США прекратило разведмиссию

Число жертв боевых действий в Судане увеличилось до 270 человек

Байден продлил на год запрет на заход в порты США судов, связанных с РФ

Байден продлил на год запрет на заход в порты США судов, связанных с РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });