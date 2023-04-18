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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

В Кремле сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", - сказали в пресс-службе.

Встречая президента, генерал-полковник Макаревич заявил, что "группировка "Днепр" занимает оборону в соответствии с распоряжением".

Открывая совещание в штабе группировки войск "Днепр", глава государства сказал: "Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно".

"Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией", - добавил он.

"Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича (Теплинского - ИФ) высказать свои соображения", - обратился Путин к участникам совещания.

"Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили", - отметил российский президент.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Днепр Михаил Теплинский Олег Макаревич Херсонская область
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