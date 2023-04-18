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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Британская GSK купит канадскую биофармацевтическую компанию Bellus Health

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Британская GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) покупает канадскую биофармацевтическую компанию Bellus Health Inc., занимающуюся разработкой препарата для лечения рефрактерного хронического кашля, за $2 млрд.

Как говорится в сообщении GSK, она заплатит $14,75 за акцию Bellus, что в два раза выше средней стоимости бумаг компании за последние 30 дней.

Bellus рассчитывает, что ее новый препарат будет одобрен регулирующими органами и начнет выпускаться в 2026 году. В настоящее время клинические исследования препарата находятся в третьей фазе.

Приобретение Bellus начнет положительно сказываться на прибыли GSK с 2027 года, отмечается в пресс-релизе. Британская компания видит потенциал существенного увеличения продаж начиная с 2031 года.

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2023 года или раньше.

Акции GSK теряют в цене 0,3% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 5%.

GSK GlaxoSmithKline Bellus Health
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