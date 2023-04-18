В Иране показали на парадах разработанные за последние годы ракеты и дроны

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Иране во время парада на День армии представили широкий диапазон разработанных за последние годы вооружений, в том числе ракеты и беспилотники, сообщает во вторник агентство "Мехр".

В частности, на одном из парадов зрителям показали дрон "Мохаджер-6", который способен нести управляемые авиационные бомбы и современное разведывательное оборудование. Дрон уже используется иранскими военными, отмечает агентство.

Также армия показала первый иранский широкофюзеляжный боевой беспилотный летательный аппарат "Каман-22", дальность полета которого составляет около 3 тыс. км. Его полезная нагрузка – до 300 кг.

Также иранские военные представили дроны-камикадзе "Араш", "Киан" и "Каррар".

Силы ПВО Ирана представили несколько разработанных иранскими специалистами ракетных систем.

Также во время парадов военные показали различные боевые танки, тягачи для их перевозки, артиллерийскую систему "Сераж".