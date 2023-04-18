Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Иране показали на парадах разработанные за последние годы ракеты и дроны

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Иране во время парада на День армии представили широкий диапазон разработанных за последние годы вооружений, в том числе ракеты и беспилотники, сообщает во вторник агентство "Мехр".

В частности, на одном из парадов зрителям показали дрон "Мохаджер-6", который способен нести управляемые авиационные бомбы и современное разведывательное оборудование. Дрон уже используется иранскими военными, отмечает агентство.

Также армия показала первый иранский широкофюзеляжный боевой беспилотный летательный аппарат "Каман-22", дальность полета которого составляет около 3 тыс. км. Его полезная нагрузка – до 300 кг.

Также иранские военные представили дроны-камикадзе "Араш", "Киан" и "Каррар".

Силы ПВО Ирана представили несколько разработанных иранскими специалистами ракетных систем.

Также во время парадов военные показали различные боевые танки, тягачи для их перевозки, артиллерийскую систему "Сераж".

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать

Главы МИД G7 призвали Китай к переговорам с США для снижения стратегических рисков

Главы МИД G7 призвали Китай к переговорам с США для снижения стратегических рисков
Военная операция на Украине

Главы МИД стран G7 договорились усилить санкции в отношении России

Brent подорожала до $84,9 за баррель после снижения накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 18 апреля

Военная операция на Украине

В Кремле сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Блинкен обсудил ситуацию в Судане со сторонами конфликта

Блинкен обсудил ситуацию в Судане со сторонами конфликта

Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon

США надеются на регулярный консульский доступ к журналисту Гершковичу

Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты

Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });