В Иране сообщили о работе над сверхзвуковой крылатой ракетой
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Иранские военные проводят испытания сверхзвуковой крылатой ракеты, сообщает в среду агентство "Тасним".
Разработчики отмечают, что речь идет о новом поколении иранских ракет, в производстве которых применяются прорывные для Ирана технологии.
В сообщении отмечается, что одно из нововведений - это использование бескомпрессорного воздушно-реактивного двигателя. Информации о характеристиках ракеты в сообщении не приводится.
Ракета, по данным агентства, разработана самостоятельно иранскими специалистами.