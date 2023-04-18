США арестовали товаров на $961 млн из-за подозрений в использовании принудительного труда

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Федеральные власти США арестовали с июня 2022 года товаров на $961 млн в связи с подозрениями их производителей в использовании принудительного труда, передает CNBC.

Во многих случаях компании не знают о проблемах в цепочке поставок комплектующих, отмечают представители властей.

"Наша цель в рамках законодательства о принудительном труде - сделать так, чтобы подобный труд в принципе не использовался при производстве товаров, и мы не остановимся, пока ее не достигнем", - приводит телеканал слова Энн-Мари Хайсмит из службы таможенного и пограничного контроля США.

С прошлого лета американские власти арестовали товаров из Малайзии, Вьетнама и Китая на $461 млн, $370 млн и $80 млн соответственно. Среди категорий с подавляющим преимуществом лидирует электроника ($849,2 млн), за которой следуют одежда, обувь, ткани, промышленные и производственные материалы и сельскохозяйственная продукция.