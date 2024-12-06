Китайских поставщиков кофе для Starbucks и Nestle заподозрили в нарушениях условий труда

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Некоммерческая правозащитная организация China Labor Watch (CLW) зафиксировала систематическое нарушение стандартов защиты труда на кофейных плантациях в китайской провинции Юньнань, откуда кофе поставляется швейцарской Nestle и американской Starbucks Corp..

Плантации в Китае используют детский труд, их работники перерабатывают и подвергаются вредоносному воздействию сельскохозяйственных химикатов, говорится в докладе CLW.

Эти нарушения противоречат критериям сертификации Nestle и Starbucks, а именно принятому в Starbucks стандарту C.A.F.E. Practices, и стандарту 4C Nestle, напомнили правозащитники.

По данным CLW, крупные компании заключают договоры с сертифицированными поставщиками, которые привлекают более мелких подрядчиков, чьи нарушения остаются незафиксированными из-за отсутствия у них прямых договорных отношений с конечным получателем продукции. Таких подрядчиков называют "фермами-призраками".

Представитель Nestle заявил Wall Street Journal, что компания уже направила своим поставщикам запрос о проведении расследования по обстоятельствам, изложенным в докладе CLW, и готова принять необходимые корректирующие меры.

"Наши поставщики обязаны соблюдать все местное законодательство, а также международные стандарты", - сказал он.

Представитель Starbucks также заявил, что компания изучит доклад и проведет собственное расследование изложенных в нем фактов.

Доклад CLW привлекает внимание к проблеме, с которой сталкиваются многие крупные компании, имеющие обширные сети поставок в развивающихся странах и Китае.

В ноябре Белый дом наложил запрет на импорт продукции более 20 китайских компаний в связи с обвинениями в применении принудительного труда, а Совет Евросоюза одобрил постановление, запрещающее продажу в странах ЕС товаров, изготовленных с использованием принудительного труда как в Европе, так и за ее пределами.