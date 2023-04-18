Еврокомиссия предложила масштабные меры по обеспечению кибербезопасности ЕС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник об утверждении своей законодательной инициативы по новому закону ЕС о кибербезопасности.

"Кибербезопасность обязательна. Чтобы защитить наши общества, чтобы защитить нас как граждан. И для защиты нашей экономики. Почти 30% малых и средних предприятий Европы хотя бы раз за последние 12 месяцев сталкивались с киберпреступностью", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер, представляя законодательную инициативу на пресс-конференции в Страсбурге.

Как планируют в Еврокомиссии, новый закон направлен на обеспечение обнаружения и информирования об угрозах и инцидентах в сфере кибербезопасности, повышение готовности критически важных объектов к кибератакам, улучшение взаимодействия государств-членов ЕС при реагировании на киберугрозы.

"Для быстрого и эффективного обнаружения крупных киберугроз комиссия предлагает создать европейский киберщит, который представляет собой общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных центров операций по обеспечению безопасности (SOC) по всему ЕС. Этим центрам будет поручено обнаруживать киберугрозы и реагировать на них. Они будут использовать самые современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и расширенный анализ данных, для обнаружения и обмена своевременными предупреждениями о киберугрозах и трансграничных инцидентах", - говорится в коммюнике ЕК, разъясняющем законодательные инициативы.

Такие центры смогут приступить к работе к началу 2024 года.

Одновременно Еврокомиссия презентовала Академию, призванную обеспечить более скоординированный подход к устранению нехватки кадров в области кибербезопасности.