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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Еврокомиссии создадут офис по искусственному интеллекту

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о создании офиса по разработке и внедрению искусственного интеллекта, а также по обеспечению безопасности ИИ.

Целью офиса в коммюнике ЕК названо создание возможностей для будущей разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта так, чтобы он способствовал получению получению социальных и экономических выгод и инноваций, и одновременно снижались риски от ИИ.

Офис "будет играть ключевую роль в реализации закона об искусственном интеллекте, особенно в отношении моделей искусственного интеллекта общего назначения".

В структуру нового офиса, в частности, входит "подразделение по безопасности ИИ, специализирующееся на выявлении системных рисков очень эффективных моделей общего назначения, возможных мерах по смягчению последствий".

В офисе по искусственному интеллекту будет работать более 140 сотрудников. В штат войдут специалисты по технологиям, административным вопросам, юристы, специалисты по политике и экономисты, отмечается в сообщении ЕК.

ЕК Еврокомиссия
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