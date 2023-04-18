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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Стамбуле два дня не проводят инспекции судов в рамках зерновой сделки, заявили в ООН

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Стамбуле уже два дня не проводят инспекций сухогрузов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщил во вторник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я провел телефонный разговор с нашими коллегами из Стамбула. Ни вчера, ни сегодня инспекций там не проводили ", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что в Совместном координационном центре по этому вопросу ведут "активные обсуждения с представителями Украины, России" при поддержке Турции. Причиной приостановки инспекций представитель генсека назвал "отсутствие согласия сторон".

При этом Дюжаррик подчеркнул, что сложившаяся ситуация с инспекциями "только удваивает намерение ООН обеспечить полное выполнение зерновой сделки".

Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудят этот вопрос позднее в апреле на встрече в Нью-Йорке.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней. "В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - говорилось в сообщении МИД РФ

ООН Стамбул зерновая сделка
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