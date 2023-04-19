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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Украина отзывает для консультаций посла в Белоруссии

Причиной названа встреча в Минске Лукашенко с врио главы ДНР Пушилиным

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Украины вызывают из Минска для консультаций своего посла в Белоруссии Игоря Кизима, сообщает МИД Украиной. Поводом названа встреча белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

"МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Кизима для консультаций. Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов (...)", - говорится в пресс-релизе.

В Киеве осудили проведение Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Пушилиным и назвали это "очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь".

МИД Украина Белоруссия Денис Пушилин Александр Лукашенко
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