Украина отзывает для консультаций посла в Белоруссии

Причиной названа встреча в Минске Лукашенко с врио главы ДНР Пушилиным

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Украины вызывают из Минска для консультаций своего посла в Белоруссии Игоря Кизима, сообщает МИД Украиной. Поводом названа встреча белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

"МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Кизима для консультаций. Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов (...)", - говорится в пресс-релизе.

В Киеве осудили проведение Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Пушилиным и назвали это "очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь".