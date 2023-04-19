Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая из-за поставок деталей для иранских дронов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США в среду объявил о санкциях в отношении одного физического лица и шести компаний, базирующихся в Иране, Китае, Малайзии, в связи с поставками Тегерану в обход действующих ограничений электронных компонентов для военных программ, включая производство дронов.

"Сеть поставщиков, попавшая под санкции сегодня, предоставляла товары и технологии иранскому правительству, военной промышленности и программе БПЛА Ирана", - приводятся в заявлении ведомства слова замминистра финансов США Брайана Нельсона.

В миреСША расширили санкции в отношении поставщиков деталей для иранских дроновЧитать подробнее

В частности, в санкционные списки внесли гражданина Ирана Мехди Хошгадама управляющего директора иранской компании PASNA, которая, по версии Вашингтона, использует подставные компании для ведения коммерческих дел с иностранными поставщиками. Власти США в качестве таковых назвали базирующиеся в Иране Amv AJ Nilgoun Bushehr CO. (AMV AJ) и в Малайзии PASNA International SDN. BHD. (PASNA International) и тоже ввели против них санкции.

Кроме того, под ограничения попали четыре компании из Китая, поставлявшие детали PASNA: это Arttronix International (HK) Limited (Arttronix), Jotrin Electronics Limited (Jotrin), Vohom Technology (HK) CO., Limited (Vohom) и Yinke (HK) Electronics Company Limited (Yinke).

Новым фигурантам санкционных списков запрещено управлять каким-либо имуществом или финансовыми активами в США; американским компаниям в свою очередь нельзя вести дела с попавшими под ограничениями структурами и лицами.

Ранее США уже вводили санкции в отношении структур из Ирана, Китая и Турции связи с поставками Ирану деталей для беспилотников.

В конце января Евросоюз внес в санкционные списки иранскую Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, производящую БПЛА.

Иран США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Credit Suisse до 2020 года вел связанные с нацистами в Аргентине счета

Американский суд на две недели отложил слушания по делу об утечке секретных данных

Аналитики спрогнозировали в этом сельхозгоду рекордный за 20 лет дефицит риса в мире

Аналитики спрогнозировали в этом сельхозгоду рекордный за 20 лет дефицит риса в мире

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Венгрия расширила список запрещенных к ввозу украинских сельхозтоваров

Глава Пентагона не считает проблемой доступ молодых военных к секретной информации

Глава Пентагона не считает проблемой доступ молодых военных к секретной информации

В столице Судана не соблюдается режим прекращения огня

В столице Судана не соблюдается режим прекращения огня

Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги

Финляндия заморозила активы Российского центра науки и культуры в Хельсинки

ООН объявила о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки

ООН объявила о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });