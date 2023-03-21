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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

США расширили санкции в отношении поставщиков деталей для иранских дронов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минфин США объявил о санкциях в отношении трех человек и четырех компаний, базирующихся в Иране и Турции, в связи с поставками Тегерану компонентов, которые можно использовать при производстве беспилотников, сообщает Associated Press.

"Прекрасно задокументированные поставки Ираном БПЛА и конвенционального оружия своим ставленникам продолжают подрывать региональную и глобальную стабильность", - заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

В частности, в санкционные списки добавили расположенный в Иране центр оборонных технологий и научных исследований (DTSRC) и связанную с ними компанию Farazan Industrial Engineering, Inc., а также иранскую Selin Technic Co и базирующийся в Турции Ozone Aviation and Defense Industry Inc.

Новым фигурантам санкционных списков запрещено управлять каким-либо имуществом или финансовыми активами в США; американским компаниям в свою очередь нельзя вести дела с попавшими под ограничениями структурами и лицами.

В начале марта Минфин США объявил о санкциях в отношении пяти компаний, базирующихся в Китае, и одного физического лица в связи с поставками Ирану деталей для беспилотников. Под санкциями оказались компании Koto Machinery, Raven International Trade Limited, Guilin Alpha, S&C Trade и ее сотрудник Юнь Сяюан, Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd.

В конце января Евросоюз внес в санкционные списки иранскую Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, производящую БПЛА.

США Иран
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