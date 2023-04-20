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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

США и некоторые их партнеры обсуждают идею почти полного запрета на экспорт товаров в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США и некоторые другие союзники Украины обсуждают план, предусматривающий почти полный запрет на экспорт в Россию, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Некоторые ключевые союзники Украины, в том числе США, рассматривают идею движения к прямому запрету на наибольшую часть экспорта в Россию", - пишет агентство.

По его информации, официальные лица из США обсуждают такую идею с коллегами по G7. Обсуждение ведется в преддверии майского саммита лидеров этой группы.

Собеседники агентства отмечают, что это решение, если его примут, может полностью изменить принципы построения санкционного режима против РФ, так как оно будет предполагать полный запрет на экспорт с некоторыми исключениями. Сейчас же у США и их западных партнеров разрешен экспорт в РФ всех товаров кроме тех, которые как раз находятся под санкциями.

Один из источников отметил, что в перечень исключений из такого нового санкционного режима могут войти лекарства и сельскохозяйственные продукты.

Ранее в четверг Financial Times со ссылкой на европейские источники сообщила, что в Евросоюзе полагают, что попытки расширения спектра действия санкций против России на новые сферы экономики будут заблокированы теми членами ЕС, для которых данные сферы - жизненно важные.

"Большинство официальных лиц признает, что те части российской экономики, которые остались вне санкций, являются теми, без которых один или несколько членов ЕС не могут обойтись. И поэтому на такие меры могут быть наложено вето", - говорилось в сообщении издания.

США G7 Украина ЕС
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