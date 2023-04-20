В ЕС считают затруднительным введение санкций против новых сфер экономики России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе полагают, что попытки расширения спектра действия санкций против России на новые сферы экономики будут заблокированы теми членами ЕС, для которых данные сферы - жизненно важные, пишет Financial Times со ссылкой на европейские источники.

"Большинство официальных лиц признает, что те части российской экономики, которые остались вне санкций, являются теми, без которых один или несколько членов ЕС не могут обойтись. И поэтому на такие меры могут быть наложено вето", - говорится в сообщении издания.

"Если мы введем больше санкций, то одновременно исключений из-под этих мер будет еще больше", - добавил источник FT.

По данным источников газеты, вероятно, теперь новые санкции могут быть "ограничены расширением списка физлиц, чьи активы будут заморожены, и в отношении которых будут действовать ограничения на поездки".

Отмечается, что неформальные обсуждения предложений по 11-му пакету санкций начнутся в пятницу, 21 апреля. Согласно информации FT, некоторые страны ЕС требуют запрета на ядерное топливо российского производства.

В ЕС для одобрения санкций требуется согласие всех стран-членов этого интеграционного объединения.