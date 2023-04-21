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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В пятницу утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Ураза-байрам отмечают три дня после 30-дневного поста, это второй по значению мусульманский праздник после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Накануне, в последний день рамадана, мусульмане, по традиции, убирали помещения, покупали новую одежду, запасались подарками и приобретали необходимые к празднику угощения.

Помимо молитвы и застолья, в дни празднования Ураза-байрама у мусульман принято также посещать могилы близких и раздавать деньги неимущим. Те, кто не постился, передают в фонд мечети специальную милостыню - закят. Он установлен для людей обеспеченных, у которых имеются сбережения. В соответствии с правилами такие мусульмане должны пожертвовать сороковую часть тех денег, что не потратили на себя. Мусульмане с небольшим достатком ограничиваются малым закятом.

Ураза-байрам
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