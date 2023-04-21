Что случилось этой ночью: пятница, 21 апреля

Взрыв в Белгороде, пожар на российском судне в Корее, Путин принял отставку Усса

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека пострадали при взрыве в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Российское рыболовецкое судно загорелось в Южной Корее. 19 моряков доставлены на берег.

- Путин принял отставку Александра Усса с поста красноярского губернатора. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Михаила Котюкова.

- Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США. Он сказал об этом в эфире Fox News.

- Мусульмане празднуют Ураза-байрам. Праздник отмечают три дня после 30-дневного поста