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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Российские военные сбили штурмовик Су-25 ВСУ в Запорожской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российским комплексом противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский штурмовик Су-25 в районе села Щербаки Запорожской области, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На запорожском направлении при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" сбит самолет Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Щербаки", - заявил Гордеев.

По его словам, помимо этого, в районе Новоданиловки Запорожской области российские разведчики вскрыли опорный пункт украинских военных, его уничтожили огнем артиллерии, ликвидированы восемь человек.

"На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" вскрыты и уничтожены две разведывательные группы противника", - сказал Гордеев.

Он заявил, что в результате уничтожены до 10 военнослужащих армии Украины.

Кроме того, расчетом ЗРК "Оса-АКМ" сбит украинский беспилотник "Фурия", сказал начальник пресс-центра группировки "Восток".

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Су-25
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