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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Минобороны России заявило об уничтожении самолета ВСУ в зоне спецоперации

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Экипаж Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил самолет украинских вооруженных сил в зоне проведения спецоперации, сообщил телеграм-канал российского Минобороны.

"В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ", - отмечается в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны Су-35
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