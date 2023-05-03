Минобороны России заявило об уничтожении самолета ВСУ в зоне спецоперации
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Экипаж Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил самолет украинских вооруженных сил в зоне проведения спецоперации, сообщил телеграм-канал российского Минобороны.
"В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ", - отмечается в сообщении.