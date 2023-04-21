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Lyft планирует значительное сокращение рабочих мест

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американская Lyft Inc, оператор сервиса онлайн-заказа такси, планирует крупный раунд сокращения рабочих мест для снижения расходов.

"Мы значительно сократим размер команды в рамках реструктуризации", - заявил главный исполнительный директор Lyft Дэвид Ришер.

"Нам необходимо уменьшить расходы, чтобы предлагать доступные поездки пользователям, обеспечить привлекательные доходы водителям и продолжать рост, - говорится в обращении к сотрудникам, опубликованном на сайте Lyft. - Все это требует от нас сократить и реорганизовать операции".

Ришер не объявил, какое именно число рабочих мест будет урезано. Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что сокращения коснутся не менее 1,2 тыс. сотрудников, или порядка 30% штата компании.

В последний раз до этого Lyft объявляла о сокращении персонала в ноябре 2022 года, тогда оно затронуло 13% сотрудников.

Акции Lyft прибавляют в цене 0,8% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10%.

Lyft
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