Lyft в I квартале получила выручку и скорректированный убыток лучше прогноза

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. в первом квартале получил чистый убыток по итогам первого квартала.

Он составил $187,6 млн, или $0,5 на акцию, по сравнению со $196,9 млн, или $0,53 на акцию, годом ранее.

Скорректированный убыток - $27,7 млн, или $0,07 в расчете на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,1 на акцию.

Как говорится в пресс-релизе, выручка компании в январе-марте увеличилась на 14% и составила $1 млрд по сравнению с $875,6 млн за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя был $981,7.

Число активных пользователей сервиса на конец марта составило 19,55 млн, увеличившись за год на 9,8%. Аналитики ожидали 19,6 млн.

Средняя выручка в расчете на одного пользователя Lyft в минувшем квартале повысилась на 4%, до $51,17. Эксперты ожидали этот показатель на уровне $50,4.

Согласно прогнозу Lyft, в текущем квартале ее выручка составит $1-1,02 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков - $1,08 млрд.

Компания намерена конкурировать с Uber Technologies за счет того, что ее водители занимаются только пассажирскими перевозками и не доставляют еду, заявил главный исполнительный директор Дэвид Ришер в интервью MarketWatch. По оценкам YipitData, с февраля по середину апреля доля Lyft на американском рынке агрегаторов такси выросла с 27% до 30%, тогда как доля Uber сократилась с 73% до 70%.

На конференции по итогам первого квартала Ришер также отметил, что Lyft будет конкурировать с Uber за счет цен и повышения узнаваемости бренда.

Акции сервиса рухнули на 15% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость сократилась более чем вдвое.