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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Индийская ракета стартовала на орбиту с сингапурскими спутниками

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в субботу стартовала на орбиту с двумя сингапурскими спутниками, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

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Основной полезной нагрузкой является спутник дистанционного зондирования Земли TeLEOS-2 массой 741 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет получать снимки с высоким разрешением (до 1 метра).

Снимки, сделанные аппаратом, будут использоваться различными ведомствами правительства Сингапура.

Также на орбиту будет выведен экспериментальный кубсат LUMELITE-4, созданный в рамках сотрудничества Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура и Национального университета Сингапура. Аппарат массой 16 кг должен будет продемонстрировать работу новой системы передачи данных в космосе с высокой скоростью, которую Сингапур планирует использовать в области повышения безопасности системы навигации морских судов.

Четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить полезную нагрузку на различные орбиты, в том числе около 1,7 тонны на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1,4 тонны на геопереходную орбиту.

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