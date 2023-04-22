Индийская ракета стартовала на орбиту с сингапурскими спутниками

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в субботу стартовала на орбиту с двумя сингапурскими спутниками, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Основной полезной нагрузкой является спутник дистанционного зондирования Земли TeLEOS-2 массой 741 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет получать снимки с высоким разрешением (до 1 метра).

Снимки, сделанные аппаратом, будут использоваться различными ведомствами правительства Сингапура.

Также на орбиту будет выведен экспериментальный кубсат LUMELITE-4, созданный в рамках сотрудничества Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура и Национального университета Сингапура. Аппарат массой 16 кг должен будет продемонстрировать работу новой системы передачи данных в космосе с высокой скоростью, которую Сингапур планирует использовать в области повышения безопасности системы навигации морских судов.