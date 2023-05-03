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Миссия коммерческих астронавтов Axiom-2 на МКС откладывается

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вторая миссия коммерческих астронавтов частной компании Axiom Space на Международной космической станции (МКС), запуск которой планировался 9 мая, откладывается, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA, Axiom Space и SpaceX занимаются определением наиболее подходящей из доступных дат для запуска миссии Axiom-2 к МКС. Мы больше не рассматриваем возможности запуска в начале мая", - говорится в сообщении управления в соцсетях.

Причины переноса даты запуска в сообщении не называются.

В рамках миссии Axiom-2 экипаж из четырех человек отправится к станции на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, который будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Прибыв на станцию, астронавты проведут на ней 10 дней, в течение которых будут работать вместе с постоянным экипажем МКС.

По данным компании, обязанности командира корабля будет исполнять бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом в рамках миссии станет предприниматель Джон Шоффнер. Также в состав экипажа войдут два астронавта из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше.

В конце 2023 года планируется провести третью миссию Axiom (Ax-3), в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Axiom NASA SpaceX
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