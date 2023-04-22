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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

В Европе начались военные учения Defender 23 под руководством США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Многонациональные армейские учения союзников и партнеров по НАТО Defender 23 в субботу начались в Европе, следует из данных Европейского командования ВС США.

Учения, которые будут проходить с 22 апреля по 23 июня, предназначены для повышения готовности и оперативной совместимости между США и союзниками по НАТО, быстрого наращивания боевой мощи американской армии в Европе, отметили в командовании, которое руководит ими.

В них задействовано около 9 тыс. американских и 17 тыс. европейских военнослужащих из 26 стран-членов и партнеров по НАТО.

"Эти ежегодные учения, которые продлятся два месяца, сосредоточены на стратегической переброске базирующихся в США сил, использовании заранее размещенных (в Европе) армейских запасов и отработке оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами", - сказала ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Учения Defender 23, которые будут проходить на территориях 10 европейских стран, "призваны продемонстрировать способность вооруженных сил США быстро развертывать боеспособные войска и технику в Европе, чтобы поддержать союзников и сдержать тех, кто угрожает миру и защитить континент от агрессии", подчеркнули в Пентагоне.

Для этих целей из США было переброшено около 7 тыс. единиц военной техники. Кроме того, задействовано еще около 13 тыс. единиц военной техники, хранящейся на американских передовых складах в Европе.

НАТО Европа США Defender 23
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