НАТО проведет крупные авиационные учения в Германии, Чехии, Эстонии и Латвии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Масштабные авиационные учения НАТО Air Defender 23 с участием более 10 000 человек и 200 самолетов, которые пройдут в Германии с 12 по 23 июня, предполагают, что полеты будут проходить также в воздушных пространствах Чехии, Эстонии и Латвии, сообщает BNS со ссылкой на эстонские СМИ.

Как подтвердили в ВВС Эстонии, учениями руководят ВВС Германии, центральная роль отводится военной делегации из США, чье участие предполагает использование свыше 100 самолетов, которые прибудут в Европу из-за океана.

Участие эстонской военной авиации в учениях не предусмотрено, однако представитель ВВС Эстонии не исключил, что натовские учебные маневры "приведут к полетной активности в воздушном пространстве республики".