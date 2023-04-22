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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию

В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию
Фото: Gregor Fischer/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о запрете транзита товаров через территорию России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС намерен рассмотреть введение запрета на транзит многих товаров через Россию (...). Он может затронуть большое число технологий и товаров, включая несколько видов транспортных средств", - говорится в публикации.

Данные меры могут стать частью нового санкционного пакета в отношении России, над которым работает Европейская комиссия.

"Польша, Эстония и Литва настаивают на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могли бы способствовать укреплению промышленного потенциала Москвы", - написало агентство.

ЕС в настоящее время работает над 11-м пакетом санкций против России. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

В статье подчеркивается, что готовящиеся ограничения вряд ли затронут "Росатом".

В ЕС для одобрения санкций требуется согласие всех стран-членов интеграционного объединения.

ЕС Польша Европейский союз Эстония Литва
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