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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

FT сообщила о планах ЕС ограничить реэкспорт в Россию подсанкционных товаров

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обсуждают возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров из ЕС в третьи страны, которые, как предполагают в Брюсселе, реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Еврокомиссия изучила юридический механизм, который позволил бы ей ограничивать продажи узкого спектра продуктов в некоторые третьи страны, поскольку она стремится закрыть лазейки, которые позволяют утечку запрещенных продуктов в Россию.

Как говорят собеседники FT, это говорит о значительной активизации усилий ЕС по пресечению обхода санкций, направленных на то, чтобы убедить такие страны, как Турция и ОАЭ, а также государства Центральной Азии, принять более жесткие меры относительно реэкспорта подпадающих под санкции Евросоюза товаров.

При этом, отмечают источники газеты, некоторые государства-члены ЕС обеспокоены потенциальными последствиями инициативы ЕК, в том числе тем, как такие меры могут повлиять на отношения с третьими странами.

Обсуждение этого предложения в Брюсселе, по их словам, намечено на следующую неделю. Предполагается, что ЕС сначала разработает правовую базу, позволяющую идентифицировать продукты и страны, вызывающие подозрения Евросоюза, не называя их. После соответствующего предупреждения целевые продукты и пункты назначения экспорта могут быть добавлены к числу подлежащих экспортному контролю.

Предлагаемая схема могла бы быть реализована в рамках обсуждаемого 11-го пакета антироссийских санкций.

Вместе с тем, указывает издание, это вызывает большие вопросы, в том числе в отношении геополитических последствий ограничения торговли со странами, которые не принимают непосредственного участия в украинском конфликте, даже если предлагаемые меры будут носить целенаправленный и временный характер.

Также неясно, как обеспечить совместимость ограничений с правилами мировой торговли и какие юридические процедуры потребуются для их вступления в силу, приводит газета мнение одного из дипломатов.

В любом случае, окончательное решение по конкретным мерам будет за государствами-членами, признают в Брюсселе, где все чаще повторяют, что арсенал санкций исчерпывает себя, и остается путь повышения их эффективности.

В марте председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий, 11-й, пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. Представители Еврокомиссии отказываются называть какие-либо сроки появления этого пакета, ссылаясь на то, что во время работы над очередными санкциями они комментариев не дают.

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