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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли

Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли
Фото: Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что гипотетическая война на острове нарушила бы 40% мировой торговли. Об этом он сказал в интервью испанской газете ABC.

Джозеф Ву обратил внимание на географическое положение Тайваня и отметил, что более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают Тайваньский пролив. Дипломат также подчеркнул, что Тайвань производит более 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

"Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли", - сказал Джозеф Ву.

Поэтому он обратился к США с просьбой "предоставить средства защиты и помочь обучить солдат, чтобы Тайвань был способен защищать себя"

Тайвань
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