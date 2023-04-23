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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Что произошло за день: воскресенье, 23 апреля

Ситуация в Лачинском коридоре, слова главы МИД Тайваня о риске военного конфликта и отказ США выдать визы российским репортерам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Баку сообщил об установке КПП при въезде на Лачинскую дорогу. Степанакерт обратился к Москве с просьбой начать обсуждения по деблокаде и предотвратить установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта.

- Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли. Дипломат напомнил, что на острове производится более 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

- Посольство США не выдало визы журналистам РФ для освещения работы Лаврова в Нью-Йорке. Российский министр на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН.

- В Судане в воскресенье продолжились столкновения. Великобритания уже завершила эвакуацию своих дипломатов из страны, Франция эвакуировала около ста человек.

- Еще 6 389 человек заболели коронавирусом за сутки в России. За минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 32 человека.

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