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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В НКР призвали Россию обсудить установку азербайджанского КПП в Лачинском коридоре

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Степанакерт обратился к Москве с просьбой начать обсуждения по деблокаде и предотвратить установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре на границе с Арменией.

"Обращаемся к сторонам трехстороннего заявления (глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года - ИФ) и особенно к Российской Федерации немедленно начать обсуждения по снятию блокады Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), предотвращению установки азербайджанского пропускного пункта и обеспечению реальных гарантий безопасности для народа Арцаха", - говорится в заявлении Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В нем отмечается, что в Степанакерте ожидают "в самый короткий срок действенных шагов по решению проблем безопасности народа Арцаха и гуманитарных вопросов, отсутствие которых позволит народу и властям Арцаха предпринять дальнейшие шаги".

Заседание СБ НКР было созвано в связи установкой в воскресенье Азербайджаном в Лачинском коридоре КПП.

В воскресенье Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией на въезде на дорогу Лачин-Степанакерт в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Азербайджан НКР Карабах Армения Нагорный Карабах Лачинский коридор
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