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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Американские избиратели не в восторге от перспективы реванша между Байденом и Трампом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Многие американцы испытывают негативные эмоции касательно перспективы реванша схватки Джо Байдена и Дональда Трампа на президентских выборах США в следующем году, пишет газета The Hill со ссылкой на опрос Yahoo и YouGov.

Так, у американцев спросили, какие эмоции они испытывают при мысли о том, что Трамп и Байден станут кандидатами от республиканцев и демократов, соответственно, на выборах 2024 года. Им предложили выбрать среди следующих вариантов: усталость, страх, грусть, надежда, злость, воодушевление, гордость и благодарность.

Порядка 38% респондентов заявили, что чувствуют "усталость" при мысли о матче-реванше между этими двумя американскими политиками. Около 30% участников опроса испытывают "страх", примерно столько же переживают "грусть", еще 23% - злость.

Тех, кто испытывает положительные эмоции от подобной потенциальной схватки, существенно меньше. Среди опрошенных 23% заявили, что с надеждой смотрят на такую перспективу, о воодушевлении заявили 16%, о гордости - 8%, о благодарности - 7%. Респондентам при этом позволили выбрать несколько вариантов ответа.

У них также спросили, если бы Демократическая партия выдвинула бы Байдена, а Республиканская - Трампа, за кого из двух кандидатов они бы проголосовали. Больше всего опрошенных американцев (36%) заявили, что голосовали бы за Трампа, за Байдена бы голосовали 34%. Остальные респонденты заявили, что не голосовали бы вообще, или не знают, какому из политиков они бы отдали предпочтение.

Также в ходе опроса у респондентов спросили, как они оценивают работу Байдена на посту президента, и 50% респондентов ответили, что "решительно ее не одобряют", и 44% - что "решительно одобряют". Еще 6% не смогли ответить на этот вопрос.

Респондентам также задали вопрос относительно положения дел в Америке в целом, и 58% заявили, что, по их мнению, США движутся в неправильном направлении, а 29% - что в целом в правильном. Еще 13% сказали, что не имеют мнения по этому вопросу.

Опрос проводился с 14 по 17 апреля среди 1530 совершеннолетних американцев.

Джо Байден Дональда Трамп США
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