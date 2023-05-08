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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Рейтинг одобрения Байдена достиг исторического минимума

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уровень одобрения работы президента США Джо Байдена достиг минимума за все время его пребывания в Белом доме и составляет 36%, сообщает ABC News со ссылкой на данные, предоставленные исследовательским центром Langer Research Associates.

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В свою очередь, 56% человек отрицательно оценивают работу действующего президента. Остальные респонденты затруднились ответить.

Кроме того, по данным опроса ABC News совместно с Washington Post, 68% американцев считают, что 80-летний Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй срок. В то время как 44% респондентов считают слишком старым вероятного соперника Байдена на выборах 2024 года - 76-летнего экс-президента Дональда Трампа.

При этом, как отмечает ABC News, многие респонденты отметили у Трампа остроту ума и хорошее для его возраста здоровье, тогда как в случае с Байденом у участников опроса возникли сомнения по обоим этим пунктам.

Также по данным опроса, 54% американцев считают, что Трамп во время пребывания у власти отлично справился с экономическими трудностями во время своего срока президентства. О Байдене такого мнения придерживаются 36% американцев.

Джо Байден США
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