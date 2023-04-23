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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Эрдоган анонсировал строительство авианосца, который будет в два раза больше TCG Anadolu

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Турция намерена построить новый авианосец, по размерам дважды превышающий новый десантный корабль TCG Anadolu.

Об этом Эрдоган заявил на церемонии открытия спортивного комплекса в Сакарье.

В своем выступлении президент Турции подчеркнул, что власти страны продолжают предпринимать шаги, которые навсегда снизят инфляцию до однозначных цифр. Также он в очередной раз почтил память погибших в результате февральских землетрясений.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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