Эрдоган анонсировал строительство авианосца, который будет в два раза больше TCG Anadolu
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Турция намерена построить новый авианосец, по размерам дважды превышающий новый десантный корабль TCG Anadolu.
Об этом Эрдоган заявил на церемонии открытия спортивного комплекса в Сакарье.
В своем выступлении президент Турции подчеркнул, что власти страны продолжают предпринимать шаги, которые навсегда снизят инфляцию до однозначных цифр. Также он в очередной раз почтил память погибших в результате февральских землетрясений.