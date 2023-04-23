Около 70% республиканцев по-прежнему поддерживают кандидатуру Трампа

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Больше двух третьих избирателей Республиканской партии продолжают поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, несмотря на предъявленные ему обвинения, касающиеся фальсификации деловых документов, сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного опроса.

Телеканал отмечает, что 68% респондентов, которым предстоит проголосовать на республиканских праймериз, согласились с утверждением, что расследование в отношении Трампа "политически мотивировано и призвано помешать ему снова стать президентом". Они также выразили уверенность, что "должны его поддержать сейчас, чтобы не дать выиграть его оппонентам".

При этом 26% опрошенных придерживаются обратного мнения. Они заявили, что "важно выбрать другого кандидата, который (...) сможет сконцентрироваться на том, чтобы победить нынешнего президента США Джо Байдена на общих выборах".

При этом примерно половина избирателей, 46%, сказали, что проголосовали бы за Трампа, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас. О поддержке губернатора Флориды Рона Десантиса, которого считают ближайшим конкурентом экс-президента, заявили 31% опрошенных. И лишь 6% поддержали бы бывшего вице-президента Майка Пенса.

Из всех опрошенных сторонников Республиканской и Демократической партий 60% придерживаются мнения, что Трамп не должен участвовать в президентских выборах, 35% поддерживают его выдвижение.

При этом только один из четырех избирателей поддерживает переизбрание Байдена, 70% опрошенных считают, что ему не следует вступать в борьбу за президентский пост.

Опрос был проведен 14-18 апреля, в нем участвовали тысяча респондентов.

На данный момент ведущим претендентом на пост президента от республиканцев является Трамп. Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами. Пенс и Десантис о планах баллотироваться в 2024 году пока не объявили.

Байден еще не объявлял о намерении участвовать в выборах, но этого события ждут со дня на день, отмечают СМИ.

Ранее в апреле прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора по "делу Сторми Дэниелс". Экс-президент себя виновным не признал.

Трамп и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.