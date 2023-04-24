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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 апреля

Атака на Севастополь, землетрясение в Тихом океане, новые санкции Южной Кореи против РФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников на город. Морское сообщение в Севастополе остановлено.

- Сильное землетрясение зафиксировано у новозеландского архипелага Кермадек. Об этом сообщил филиал Единой геофизической службы РАН

- Южная Корея запрещает к экспорту в Россию и Белоруссию более 740 товаров. К ним относятся полупроводники, химикаты, сталь, автомобили и квантовые компьютеры.

- США увидели в установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре угрозу мирному процессу. Об этом заявили в госдепартаменте.

- Около 70% республиканцев по-прежнему поддерживают кандидатуру Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного опроса.

- Henkel закрыл сделку по продаже российских активов. Акционерная структура в рамках сделки не раскрывалась.

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