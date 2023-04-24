Южная Корея запрещает к экспорту в Россию и Белоруссию более 740 товаров

Япония снова вошла в "белый список" торговых партнеров Южной Кореи

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея ужесточает контроль за экспортом ряда товаров в Россию и Белоруссию, сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство торговли.

В сообщении отмечается, что ведомство добавило еще 741 товар, связанный с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и так далее, в список продукции запрещенной к поставке в РФ и Белоруссию.

Таким образом общее количество товаров достигло 798.

Как заявили в ведомстве, данный шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования этих товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях.

Министерство добавило, что проведет индивидуальный анализ "исключительных случаев", когда экспорт возможен.

Агентство уточняет, что решение вступит в силу в пятницу, 28 апреля.

Тем временем Япония с 24 апреля снова, спустя три года, числится в "белом списке" торговых партнеров Южной Кореи.

Это позволит компаниям, экспортирующим стратегические товары в Японию, рассчитывать на упрощенное оформление документов и более короткий период рассмотрения разрешения.

С возвращением Японии список надежных торговых партнеров Южной Кореи увеличился до 29 стран. Среди них США, Франция и Великобритания.