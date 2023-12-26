Южная Корея ввела ограничения на экспорт в РФ и Белоруссию еще 682 видов товаров

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи ужесточили контроль за экспортом в Россию и Белоруссию, расширив ограничения еще примерно на 700 видов товаров, сообщает во вторник агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики.

В новый список вошли 682 наименования. Среди этих товаров - тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты.

Таким образом, как отмечает агентство, общий список продукции, на которую распространяются ограничения на поставку в РФ и Белоруссию, увеличился до 1 159 видов товаров.

Ожидается, что новые меры начнут действовать в начале 2024 года.

При этом в министерстве указали, что могут разрешить экспорт товаров из списка в "исключительных случаях", но каждый из них будет рассматриваться индивидуально.

Согласно информации южнокорейского ведомства, эти меры приняты в ответ на специальную военную операцию России на Украине.

В апреле этого года Южная Корея запретила к экспорту в Россию и Белоруссию товары, в частности, связанные с полупроводниками, квантовыми компьютерами.