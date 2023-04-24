Сильное землетрясение зафиксировано у новозеландского архипелага Кермадек

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано в Тихом океане вблизи островной дуги Кермадек (Новая Зеландия), сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:42 мск землетрясения находился в 1040 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии и в 60 км южнее острова Рауль в составе архипелага Кермадек.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду сейсмособытия в 7,1, очаг находился на глубине 49 км. Также американские сейсмологи зафиксировали два афтершока магнитудой 5,4 и 5,3.