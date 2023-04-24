Представители ЦИК РФ будут наблюдателями на выборах в Турции в составе международной миссии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Представители ЦИК могут поехать в составе международных миссии на выборы в Турцию, сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник в Хабаровске.

"У нас очень хорошие отношения с турецкими коллегами. Их руководитель к нам приезжал неоднократно. Мы всегда откликаемся... В связи с землетрясением они немножко сократили возможности. У них будет наблюдателей ограниченное количество из международных организаций... Мы в составе какой-то миссии будем, потому что входим в ряд международных организаций", - сказала она.

Глава ЦИК добавила, что в ближайшие дни посетит Узбекистан.

"30 апреля у них референдум. Я там наблюдатель, поеду обязательно, обещала своим коллегам из Узбекистана", - отметила Памфилова.