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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

В Кремле убеждены в неэффективности попыток Запада сорвать выборы в России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются, что попытки Запада вмешаться в предстоящие президентские выборы будут кратно увеличиваться, и убеждены, что выборы состоятся, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"То, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях СВО, и в нынешней международной обстановке это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, сомнений ничто не вызывает", - сказал он на брифинге.

"Любые выборы чрезвычайно важны, тем более, выборы главы государства, - продолжил Песков. - Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказался относительно предстоящих выборов - муниципальных и президентских. Выборы состоятся".

Так он прокомментировал заявление председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, что Запад намерен сорвать президентские выборы, которые пройдут в России в 2024 году.

Дмитрий Песков Запад Центризбирком Элла Памфилова
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